Arriva lo Student hotel a Bologna | la singola parte da 590 euro al mese

(Di mercoledì 30 settembre 2020) BOLOGNA – Pur se con un po’ di ritardo, anche a Bologna sta per inaugurare The Student Hotel (Tsh), l’hotel del gruppo olandese che ha scelto il capoluogo emiliano-romagnolo per aprire la sua sedicesima struttura rivolta a studenti e giovani lavoratori. Dopo tanta attesa, e non pochi dibattiti sul tema, ora si conosce anche il prezzo per alloggiare nel nuovo ‘studentato’: per una doppia il canone mensile parte da 420 euro; per una singola invece sale a 590 euro.