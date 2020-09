Arriva la “Luna del Raccolto”: il significato di questo plenilunio, perché quest’anno cade ad ottobre e la relazione con la “Luna Blu di Halloween” (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Luna del Raccolto è una delle lune piene più famose dell’anno. Solitamente si verifica a settembre, ma per una particolarità del calendario, quest’anno avverrà domani, 1 ottobre. “Luna del Raccolto” è il nome dato al plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno nell’emisfero settentrionale, che avviene nella seconda parte del mese di settembre. Per questo, generalmente la “Luna del Raccolto” cade in settembre, ma quest’anno è il plenilunio dell’1 ottobre quello più vicino al giorno di inizio della stagione autunnale, dunque il plenilunio di ottobre è la “Luna del Raccolto”. Nello specifico, la luna ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Luna del Raccolto è una delle lune piene più famose dell’anno. Solitamente si verifica a settembre, ma per una particolarità del calendario, quest’anno avverrà domani, 1. “Luna del Raccolto” è il nome dato alpiù vicino all’equinozio d’autunno nell’emisfero settentrionale, che avviene nella seconda parte del mese di settembre. Per, generalmente la “Luna del Raccolto”in settembre, ma quest’anno è ildell’1quello più vicino al giorno di inizio della stagione autunnale, dunque ildiè la “Luna del Raccolto”. Nello specifico, la luna ...

