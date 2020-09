Arrestata in Siria la foreign fighters Alice Brignoli: “Felicissima di tornare in Italia” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’accusa mossa nei suoi confronti è quella di associazione con finalità di terrorismo internazionale Ritorna in Italia Alice Brignoli, la 42enne di Lecco che nel 2015 si era unita assieme al marito e ai figli al sedicente Stato Islamico. Dopo la morte del marito, avvenuta per un’infezione all’intestino, lei e i suoi quattro figli erano … L'articolo Arrestata in Siria la foreign fighters Alice Brignoli: “Felicissima di tornare in Italia” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’accusa mossa nei suoi confronti è quella di associazione con finalità di terrorismo internazionale Ritorna in Italia, la 42enne di Lecco che nel 2015 si era unita assieme al marito e ai figli al sedicente Stato Islamico. Dopo la morte del marito, avvenuta per un’infezione all’intestino, lei e i suoi quattro figli erano … L'articoloinla: “Felicissima diin Italia” NewNotizie.it.

