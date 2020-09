Armenia | capitano della Nazionale arruolato nell' esercito per la guerra con l' Azerbaijan

Ultime Notizie dalla rete : Armenia capitano

Corriere dello Sport.it

Il conflitto tra Armenia e Azerbaigian nella regione del Nagorno-Karabakh ha costretto il difensore Varazdat Haroyan, capitano della nazionale armena che ha giocato 51 partite internazionali, a ...Invito la comunità internazionale e gli alleati a un intervento urgente per evitare un altro genocidio'. Chiara Zucchelli. Non sono giorni facili questi per Henrikh Mkhitaryan, vista la tensione alle ...