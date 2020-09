“Aria inquinata nell’85% delle città italiane: ecco le peggiori e le più virtuose. Milano, stimati +568 morti per diesel fuori norma” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’85% delle città italiane non rispetta gli standard sulla qualità dell’aria: le più inquinate sono Torino, Roma, Palermo, Milano e Como, che tra il 2014 e 2018 non hanno mai rispettato nemmeno per uno solo dei parametri previsti dall’Oms. La più virtuosa invece è Sassari: la ‘pagella’ è contenuta dal nuovo rapporto di Legambiente ‘Mal’aria’ che analizza l’inquinamento lungo un periodo di cinque anni. Il rapporto – presentato alla vigilia dell’entrata in vigore delle misure antismog sulla base dell’accordo per le zone del bacino padano – esamina i livelli di inquinamento di 97 città italiane, confrontando le concentrazioni medie annue delle polveri sottili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’85%cittànon rispetta gli standard sulla qualità dell’aria: le più inquinate sono Torino, Roma, Palermo,e Como, che tra il 2014 e 2018 non hanno mai rispettato nemmeno per uno solo dei parametri previsti dall’Oms. La più virtuosa invece è Sassari: la ‘pagella’ è contenuta dal nuovo rapporto di Legambiente ‘Mal’aria’ che analizza l’inquinamento lungo un periodo di cinque anni. Il rapporto – presentato alla vigilia dell’entrata in vigoremisure antismog sulla base dell’accordo per le zone del bacino padano – esamina i livelli di inquinamento di 97 città, confrontando le concentrazioni medie annuepolveri sottili ...

