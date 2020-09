Apex Legends | guida alle novità della Season 7

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La7 disi avvicina sempre di più, proviamo in questaa capire quali potrebbero essere le novità in arrivoè la splendida battle royale pubblicata nel febbraio del 2019 da Electronic Arts e sviluppata da Respawn Entertainment. Un gioco che la stessa EA temeva avrebbe inevitabilmente fallito nello scontro con maggiori titani del genere: Fortnite e PUBG (Warzone non era ancora uscito). Per fortuna il grande publisher sbagliava e dopo più di un anno dall’uscita, siamo ancora qui a parlare dei suoi inevitabili aggiornamenti futuri. Tutt’ora stiamo infatti giocando nella sesta stagione, e fino ad ora abbiamo visto l’entrata di nuove interessanti leggende, una mappa nuova, armi aggiuntive e bilanciamenti di ...

Il famoso dataminer di Apex Legends e Titanfall Biast12 ha condiviso parecchie cose di recente, in quanto afferma di aver trovato prove per ben sette (!) nuovi personaggi in arrivo per Apex Legends ...Sono trapelate in rete notizie riguardo alle prossime 7 leggende che prenderanno parte agli APEX games: molte conosciute, altre inaspettate.