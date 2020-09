Aosta | manifesta mascherata contro Salvini Consigliera denunciata dalla Polizia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Per aver violato il divieto di coprirsi il volto durante unazione politica (legge 152/1975) lacomunale uscente diCarola Carpinello (movimento di sinistra Adu) è stataa piede libero

La Cisl scuola della Valle d'Aosta dice no al concorso straordinario per gli insegnanti della secondaria il prossimo 22 ottobre . (ANSA) ...