Antonio De Marco | da ragazzo invisibile a boia | ' Li ho massacrati perché li invidiavo'

'Schivo, timido e introverso', lo descrivono i vicini. Un ragazzo come tanti, come appare dalle foto, di quelli che sanno rendersi invisibili e sembrano rassicuranti. Uno che non fa paura - e non ...

Secondo le indagini, i primi contatti tra il killer Antonio De Marco e una delle due vittime Daniele De Santis avvengono il 29 ottobre dello scorso anno. Messaggi su Whatsapp in cui De Marco chiede al ...

Così taciturno da poter essere definito introverso. Solitario, di poche parole, questo sì. Ma che dietro quel volto pulito potesse celarsi un assassino, per chi lo conosce ...

