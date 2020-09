Antonio Ciontoli condannato a 14 anni per l’omicidio di Marco Vannini, 9 anni e 4 mesi ai familiari (Di mercoledì 30 settembre 2020) Omicidio Marco Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni di reclusione, per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, 9 anni e 4 mesi. La sentenza d’Appello bis è stata emessa poco fa, alle 14:40 del 30 settembre 2020 dopo una Camera di Consiglio durata poco più di due ore. A tutti gli imputati è stato riconosciuto l’omicidio volontario (con dolo eventuale per Antonio Ciontoli, anomalo per i suoi familiari). Antonio Ciontoli condannato a 14 anni di reclusione In aula stamani aveva parlato il procuratore generale ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Omicidioni:a 14di reclusione, per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, 9e 4. La sentenza d’Appello bis è stata emessa poco fa, alle 14:40 del 30 settembre 2020 dopo una Camera di Consiglio durata poco più di due ore. A tutti gli imputati è stato riconosciuto l’omicidio volontario (con dolo eventuale per, anomalo per i suoi).a 14di reclusione In aula stamani aveva parlato il procuratore generale ...

