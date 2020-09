Antonella Clerici Instagram | ‘Fate come Vanessa Incontrada’ | VIDEO (Di mercoledì 30 settembre 2020) È Sempre Mezzogiorno Antonella Clerici Instagram. La presentatrice televisiva parla della copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada protagonista. “E anche oggi abbiamo cucinato, giocato, riso tanto😀 vi aspetto domani con nuovi indizi… w i cavoli”. È il messaggio pieno di entusiasmo che Antonella Clerici su Instagram ha pubblicato oggi, poco dopo ora di pranzo, … L'articolo Antonella Clerici Instagram ‘Fate come Vanessa Incontrada’ VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 settembre 2020) È Sempre Mezzogiorno. La presentatrice televisiva parla della copertina di Vanity Fair conIncontrada protagonista. “E anche oggi abbiamo cucinato, giocato, riso tanto😀 vi aspetto domani con nuovi indizi… w i cavoli”. È il messaggio pieno di entusiasmo chesuha pubblicato oggi, poco dopo ora di pranzo, … L'articolo‘FateIncontrada’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Antonella Clerici sei la nostra certezza ?? #ESempreMezzogiorno - Giucassara : Ma quindi hanno messo Antonella Clerici in TV per farle leggere doppi sensi per la gioia del Twitter gay? - matteo_tasca : Beh, vedo che Antonella Clerici è tornata in tv più in forma che mai ?? - Affaritaliani : Ascolti tv, Antonella Clerici batte... La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi - MarabottoMP : RT @fanpage: Antonella Clerici elogia in diretta #VanessaIncontrada: “Bravissima, accettiamoci per come siamo” -