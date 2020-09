Antonella Clerici commenta la copertina senza veli di Vanessa Incontrada (Foto) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi tutti parlano della copertina di Vanessa Incontrada nuda su Vanity Fair e anche Antonella Clerici ha voluto dare voce al messaggio dell’attrice spagnola. La Foto senza veli di Vanessa Incontrada va ben oltre il mostrare un corpo, non c’è volgarità in quello scatto, c’è una bellissima donna che è riuscita a fare arrivare le sue parole a tutti, uomini e donne. Qualcosa sta cambiando e deve cambiare e Antonella Clerici come sempre ne parla in diretta con il suo pubblico senza giri di parole. Sottolinea che Vanessa è sempre bellissima, da sempre molto amata dal pubblico e che è in carne, come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi tutti parlano delladinuda su Vanity Fair e ancheha voluto dare voce al messaggio dell’attrice spagnola. Ladiva ben oltre il mostrare un corpo, non c’è volgarità in quello scatto, c’è una bellissima donna che è riuscita a fare arrivare le sue parole a tutti, uomini e donne. Qualcosa sta cambiando e deve cambiare ecome sempre ne parla in diretta con il suo pubblicogiri di parole. Sottolinea cheè sempre bellissima, da sempre molto amata dal pubblico e che è in carne, come ...

trash_italiano : Antonella Clerici sei la nostra certezza ?? #ESempreMezzogiorno - Giucassara : Ma quindi hanno messo Antonella Clerici in TV per farle leggere doppi sensi per la gioia del Twitter gay? - matteo_tasca : Beh, vedo che Antonella Clerici è tornata in tv più in forma che mai ?? - Affaritaliani : Ascolti tv, Antonella Clerici batte... La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi - MarabottoMP : RT @fanpage: Antonella Clerici elogia in diretta #VanessaIncontrada: “Bravissima, accettiamoci per come siamo” -