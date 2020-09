Anticipazioni Daydreamer 4 ottobre | romantica sorpresa di Sanem a Can Mevkibe spinge per le nozze

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 30 settembre 2020): cosa vedremo domenica? La storia d’amore tra Can econtinuerà all’insegna del romanticismo: vediamo perché! Inoltre la “Fikri Harika” otterrà il grosso cliente per cui stava trattando.: Emre informa Aylin di aver lasciato Leyla e quest’ultima cerca conforto in Osman Emre dirà ad Aylin di aver rotto con Leyla come lei gli aveva ordinato di fare. Poi, però, dato che la maggiore delle sorelle Aydin non si recherà al lavoro, lui cercherà di capirne il motivo. Intanto Leyla sarà in compagnia di Osman, sempre pronto a consolarla, e rifiuterà le telefonate del fratello di Can....