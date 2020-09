Anticipazioni Chi l’ha visto? | stasera in tv | Marco Vannini | Roberta Ragusa Ecco cosa vedremo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Chi l’ha? tornain tv con un nuovo appuntamento. L’appuntamento è alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli racconterà come sempre i casi delle persone di cui si è persa traccia e gli appelli dei familiari per ritrovarle.oggi, mercoledì 30 settembre 2020. Chi l’ha? oggi in tv:, ProcessoAl centro della puntata di questa sera ci sarà il processo. La scorsa settimana il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina. Oggi è arrivata la sentenza la sentenza del processo d’appello bis. La seconda ...