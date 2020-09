Anna Falchi e Fiorello | la verità dopo anni | “Lui era molto possessivo e…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 30 settembre 2020)torna a parlare degli amori passati, anzi, di uno in particolare. Era il 1994 e la show girl faceva coppia con. Lo loro è stato une degli amori più chiacchierati degli’90, terminato, però, a causa di un tradimento del comico. Intervistata,ha parlato della loro relazione., la verità: “Lui aveva una doppia vita” C’è stato un tempo in cuierano fidanzati: era il 1994 e i due sono stati insieme per tre. Ai tempi, la loro relazione era su tutte le riviste di gossip e la notizia della loro separazione ...