Animal Crossing: New Horizons, ecco Halloween! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Col nuovo aggiornamento 1.5.0 di Animal Crossing: New Horizons Nintendo ci prepara ufficialmente all'arrivo di Halloween con tanto nuovo contenuto Animal Crossing: New Horizons continua a sfondare ogni record e ad appassionare milioni di giocatori. Ha anche recentemente vinto il titolo di miglior gioco dell'anno al Tokyo Game Show 2020 e Nintendo continua ad aggiornare il titolo, con nuove funzioni e nuovi eventi a tema. Nel corso dell'estate abbiamo avuto tante novità, dalla possibilità di nuotare in mare a Pasqualo e il suo set sirena, dalla feature dei salvataggi in cloud (finalmente!) ai Sogni. Insomma, la grande N continua a puntare molto sul suo diamante grezzo, plasmabile in ogni modo nel corso del tempo. Nel nuovo aggiornamento si cambia ...

