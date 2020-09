Angela Chianello cambia idea: "Il Covid c’è, indossate la mascherina” (video) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Angela Chianello, la signora di Mondello del tormentone 'Non ce n'è Coviddi', ha cambiato idea e ora dice di indossare la mascherina. Angela Chianello da Mondello lancia il monito a indossare la mascherina perchè il Covid c'è. La Chianello, diventata famosa per il tormentone "Non ce n'è Coviddi", approdata da meno di un mese sui social, ha cambiato idea e ora consiglia ai sui follower di fare attenzione al virus. Angela Chianello è diventata una star di Instagram dopo aver detto a una giornalista palermitana che a Palermo il Covid non c'era, il suo "Non ce n'è Coviddi" era ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020), la signora di Mondello del tormentone 'Non ce n'èdi', hatoe ora dice di indossare la mascherina.da Mondello lancia il monito a indossare la mascherina perchè ilc'è. La, diventata famosa per il tormentone "Non ce n'èdi", approdata da meno di un mese sui social, hatoe ora consiglia ai sui follower di fare attenzione al virus.è diventata una star di Instagram dopo aver detto a una giornalista palermitana che a Palermo ilnon c'era, il suo "Non ce n'èdi" era ...

