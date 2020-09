Anche un bimbo di tre anni si ammala di peste bubbonica: la contea di Menghai dichiara lo stato di emergenza (Di mercoledì 30 settembre 2020) La "Morte nera" torna a spaventare la Cina, dopo che le autorità della contea di Menghai hanno confermato che un bambino di tre anni è risultato positivo alla peste bubbonica. Nei giorni scorsi erano ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 settembre 2020) La "Morte nera" torna a spaventare la Cina, dopo che le autorità delladihanno confermato che un bambino di treè risultato positivo alla. Nei giorni scorsi erano ...

_alxbw_ : RT @globalistIT: - globalistIT : - SerenaPic_ : Stavo scherzando non posso lamentarmi, è un bimbo carino anche così - infoitinterno : Monta l’indignazione della città per le clientele di Falcomatà. La mamma di un bimbo malato senza casa: “per un tet… - VOTALEGA : Non diano i bambini in mano a laqualsiasi,il loro naso è delicatissimo e ci vuole un Otorino con mano leggera e non… -