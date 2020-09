Amy Winehouse su Sky Arte in uno speciale dedicato all’album Back To Black (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si intitolerà Classic Albums: Back To Black lo speciale dedicato ad Amy Winehouse su Sky Arte. Il documentario raccoglie la testimonianza dei Mark Ronson, Salaam Remi e di tutti i musicisti che pArteciparono alla registrazione dello storico disco della cantautrice britannica. Lo speciale andrà in onda questa sera, 30 settembre, alle 21:15 e sarà disponibile anche su Now TV. Back To Black è stato scelto perché si tratta dell’ultimo album pubblicato da Amy Winehouse in vita e soprattutto del disco che aveva consacrato la popstar britannica al successo mondiale. Uscito nei negozi nel 2006, Back To Black è ancora oggi forte ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si intitolerà Classic Albums:Toload Amysu Sky. Il documentario raccoglie la testimonianza dei Mark Ronson, Salaam Remi e di tutti i musicisti che pciparono alla registrazione dello storico disco della cantautrice britannica. Loandrà in onda questa sera, 30 settembre, alle 21:15 e sarà disponibile anche su Now TV.Toè stato scelto perché si tratta dell’ultimo album pubblicato da Amyin vita e soprattutto del disco che aveva consacrato la popstar britannica al successo mondiale. Uscito nei negozi nel 2006,Toè ancora oggi forte ...

fiftycb : RT @SkyArte: «Amy Winehouse: Back To Black - Classic Albums», racconta come è nato l’album del 2006 che ha trasformato la cantautrice in un… - SkyArte : «Amy Winehouse: Back To Black - Classic Albums», racconta come è nato l’album del 2006 che ha trasformato la cantau… - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #AmyWinehouse: questa sera su #SkyArte il #documentario su “Back to Black” @SkyArte - RockRebelMag : #AmyWinehouse: questa sera su #SkyArte il #documentario su “Back to Black” @SkyArte - Nicoletta_G96 : La personalità. Quel piccolo dettaglio della personalità. Quel sapore poderoso della personalità. Jimi Hendrix, Jan… -

Ultime Notizie dalla rete : Amy Winehouse Amy Winehouse, in anteprima un estratto dal documentario su ‘Back to Black’ Rolling Stone Italia Amy Winehouse: questa sera su Sky Arte il documentario su “Back to Black”

Sky Arte presenta Amy Winehouse: Back to Black ? Classic Albums Mercoledì 30 settembre – ore 21:15 “Back to Black”, il secondo album di Amy Winehouse uscito nel 2006, è entrato nella storia della musi ...

Amy Winehouse, in anteprima un estratto dal documentario su ‘Back to Black’

In onda stasera su Sky Arte, il documentario racconta il disco di ‘Rehab’ attraverso filmati inediti delle registrazioni, interviste d’epoca e nuovi contributi dei produttori e dei musicisti che suona ...

Sky Arte presenta Amy Winehouse: Back to Black ? Classic Albums Mercoledì 30 settembre – ore 21:15 “Back to Black”, il secondo album di Amy Winehouse uscito nel 2006, è entrato nella storia della musi ...In onda stasera su Sky Arte, il documentario racconta il disco di ‘Rehab’ attraverso filmati inediti delle registrazioni, interviste d’epoca e nuovi contributi dei produttori e dei musicisti che suona ...