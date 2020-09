Ameba mangiacervello | contaminata rete idrica | muore bimbo di 6 anni

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Una temibilissimacausa il decesso in maniera terribile di un bambino. Il batterio ha contaminato il sistema idrico. Una vera e propriaha ucciso un bambino di 6a Houston, nel Texas. La notizia ha sconvolto gli interi Stati Uniti dopo che un attacco perpetrato dalla Naegleria Fowleri ha portato … L'articolodi 6è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Una città in Texas è in allarme dopo che è stata trovata la presenza di una rara ameba mangia-cervello nella rete idrica pubblica ...Allarme in una cittadina del Texas, minacciata da una terribile ameba mangia-cervello. Si tratta del Naegleria fowleri, un agente che vive nell'acqua e che se ingerito può provocare una grave infezion ...