Amazon punta i diritti tv in Italia della Champions League (Di mercoledì 30 settembre 2020) Amazon avrebbe messo nel mirino i diritto della Champions League in Italia Si è aperto ieri il bando di concorso della Uefa per i diritti della Champions League valevoli per il triennio 2021-2024, con le offerte vincolanti sono attese per il 12 ottobre. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, ci sarebbe anche Amazon interessato ai diritti tv Italiani della competizione intercontinentale. Il colosso commerciarle di Seattle avrebbe cominciato la sfida con Sky, ma non solo. Anche Rai, Mediaset, DAZN, TIM ed Eurosport sarebbero interessati. Fuori dai giochi, al momento, Netflix.

