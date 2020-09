Altro che prima gli italiani. Orbán blocca gli aiuti Ue e i nostri sovranisti tacciono. Per l’eurodeputato M5S Pedicini: Ritardare l’approvazione delle misure può pregiudicare la ripresa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il pericolo c’è: “Ritardare l’approvazione del Recovery Fund potrebbe incidere negativamente sulla capacità di rilancio e investimento degli Stati membri più colpiti dalla crisi, come l’Italia”. È questo l’allarme lanciato, dopo le parole di ieri del ministro Enzo Amendola, dell’europarlamentare M5S Piernicola Pedicini. “Domani – spiega ancora il pentastellato – a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo ma su troppi temi non c’è accordo fra i leader europei”. Cosa vi preoccupa? In particolare, siamo preoccupati che l’atteggiamento oltranzista di Orban possa Ritardare l’approvazione del bilancio pluriennale 2021-2027 e, di conseguenza, del Recovery Fund che trasferisce ingenti risorse all’Italia. Questo scenario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il pericolo c’è: “l’approvazione del Recovery Fund potrebbe incidere negativamente sulla capacità di rilancio e investimento degli Stati membri più colpiti dalla crisi, come l’Italia”. È questo l’allarme lanciato, dopo le parole di ieri del ministro Enzo Amendola, dell’europarlamentare M5S Piernicola. “Domani – spiega ancora il pentastellato – a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo ma su troppi temi non c’è accordo fra i leader europei”. Cosa vi preoccupa? In particolare, siamo preoccupati che l’atteggiamento oltranzista di Orban possal’approvazione del bilancio pluriennale 2021-2027 e, di conseguenza, del Recovery Fund che trasferisce ingenti risorse all’Italia. Questo scenario ...

