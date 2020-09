Altri 110 milioni investiti Nuove accuse contro Becciu

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Serena Sartini Rivelazioni del Financial Times su affari del cardinale. Immobili in uno dei quartieri più costosi di Londrascottanti rivelazioni comprometterebbero ulteriormente la posizione del cardinale Angelo, dimesso da prefetto della Congregazione delle Cause dei santi e da cardinale, in seguito all'inchiesta sull'immobile acquistato a Londra. Nella lista degli investimenti effettuati dal porporato sardo, ai tempi in cui era sostituto alla segreteria di stato, infatti, non ci sarebbe solo il palazzo di Sloane Avenue, per il quale sarebbero stati200di euro. Secondo il Financial Times, infatti, la segreteria di stato vaticana avrebbe investitocentodi sterline (poco meno di 110di euro) in ...