Alto-Adige, Gdf continua a bloccare contrabbando di gasolio dal confine italo-austriaco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bolzano, 30 set – Attività sempre più energiche della Guardia di Finanza lungo i confini nazionali. Se è solo di poche ore fa la notizia dello spettacolare arresto di un peschereccio tunisino che ha violato le acque territoriali italiane, a largo di Lampedusa, speronando una motovedetta della GdF che ha aperto il fuoco; passando invece sul confine alpino, i militari della Guardia di Finanza di Brunico hanno arrestato un cittadino austriaco con 400 litri di gasolio, probabilmente da rivendere sul mercato nero italiano. Nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio svolto presso il valico di frontiera di Prato alla Drava, tra il comune di S.Candido e l’Austria, la GdF ha proceduto al fermo e all’ispezione di un pick-up da lavoro, un «Toyota Hilux», guidato da un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bolzano, 30 set – Attività sempre più energiche della Guardia di Finanza lungo i confini nazionali. Se è solo di poche ore fa la notizia dello spettacolare arresto di un peschereccio tunisino che ha violato le acque territoriali italiane, a largo di Lampedusa, speronando una motovedetta della GdF che ha aperto il fuoco; passando invece sulalpino, i militari della Guardia di Finanza di Brunico hanno arrestato un cittadino austriaco con 400 litri di, probabilmente da rivendere sul mercato nero italiano. Nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio svolto presso il valico di frontiera di Prato alla Drava, tra il comune di S.Candido e l’Austria, la GdF ha proceduto al fermo e all’ispezione di un pick-up da lavoro, un «Toyota Hilux», guidato da un ...

