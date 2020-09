Altan | la storia di un fumettista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020)– Photo credits: ansa.itIl 30 settembre di 78 anni fa nasceva Francesco Tullio, meglio noto semplicemente come, vignettista e autore satirico, ha segnato intere generazioni con la sua ironia pungente e il suo tratto inconfondibile; personaggi come la cagnolina Pimpa o il cinico operaio metalmeccanico Cipputi sono impressi nell’immaginario collettivo italiano. Nel corso della sua carrierasi è dedicato alla creazione di storie a fumetti per tutte le età, arrivando tanto al pubblico più adulto che a quello dei bambini. In occasione dei cinquant’anni della carriera, il MAXXI di Roma ha recentemente dato spazio a una mostra su. Un percorso che si è concluso con un grande successo, prova di quanto ...