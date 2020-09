Allarme nel M5s | due senatori grillini positivi al Coronavirus Uno era presente all’assemblea dei parlamentari

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreDuedel Movimento 5 Stelle sarebbero risultatial. A dare la notizia è La Repubblica, secondo cui i duesarebbero entrambi sintomatici. Come scrive il quotidiano, i dueavrebbero partecipato all’assemblea congiunta dei gruppi che è avvenuta giovedì 24 settembre. Solo uno però in presenza, l’altro invece era in collegamento. Dopo la notizia della lorotà tutti iCinquestelle si sarebbero precipitati a fare il tampone. Dei dueè nota soltanto l’identità del secondo: si tratta di Francesco Mollame il quale nei giorni scorsi aveva annunciato di essere ...