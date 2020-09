Allarme nel M5s | due senatori grillini positivi al Coronavirus Stop precauzionale dei lavori al Senato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreDuedel Movimento 5 Stelle sarebbero risultatial. Si tratta di Francesco Mollame, già in isolamento da settimana scorsa, e di Marco Croatti, il quale ha confermato via Facebook di aver partecipato all’assemblea congiunta dei gruppi che è avvenuta giovedì 24 settembre «munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale nei confronti dei presenti». Ilre emiliano ha spiegato di essere risultato positivo al tampone soltanto ieri e di essersi messi in auto-isolamento. Mollame invece giovedì scorso si trovava già in isolamento e non avrebbe partecipato all’assemblea proprio perché febbricitante. Raggiunto al telefono, il ...