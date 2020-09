Allarme coronavirus tra i senatori grillini: c’è un focolaio nel gruppo M5S, scattano i tamponi per tutti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due senatori M5S sono risultati positivi al test coronavirus e per tale ragione tutti i senatori pentastellati stanno eseguendo l’esame del tampone. Nei giorni scorsi Francesco Mollame aveva annunciato di essere risultato positivo, e per questo ha partecipato solo in video conferenza alla recente assemblea dei gruppi. Lo stesso ha fatto l’altro senatore, che corrisponderebbe ad un parlamentare emiliano. Uno dei due senatori contagiati ha partecipato all’assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre ma per motivi di privacy non è possibile divulgarne i nomi. Dunque, anche il Parlamento italiano non viene risparmiato dalla diffusione del contagio, che negli ultimi giorni aveva visto aumentare in maniera esponenziale i contagiati del Lazio. “Non sono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) DueM5S sono risultati positivi al teste per tale ragionepentastellati stanno eseguendo l’esame del tampone. Nei giorni scorsi Francesco Mollame aveva annunciato di essere risultato positivo, e per questo ha partecipato solo in video conferenza alla recente assemblea dei gruppi. Lo stesso ha fatto l’altro senatore, che corrisponderebbe ad un parlamentare emiliano. Uno dei duecontagiati ha partecipato all’assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre ma per motivi di privacy non è possibile divulgarne i nomi. Dunque, anche il Parlamento italiano non viene risparmiato dalla diffusione del contagio, che negli ultimi giorni aveva visto aumentare in maniera esponenziale i contagiati del Lazio. “Non sono ...

