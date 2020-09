Alitalia | Pellecchia Fit | ' non si può non chiedere proroga cig'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Lo stallo in cui si trovaè noto, quindi ci aspettiamo che l'azienda avanzi una richiesta delladella cassa integrazione che scadrà tra un mese. Al momento non c'è alternativa". Ad affermarlo è Salvatore, segretario generale Fit-Cisl, a 24 ore dalla convocazione fatta ai sindacati dal commissario straordinario Giuseppe Leogrande. Per"tutte le compagnie a livello mondiale stanno ricorrendo a forme di ammortizzatori sociali". E così farà anche. La richiesta dida parte aziendale, ricorda il segretario generale, "dovrebbe essere fino al 31 marzo, "ma potrebbe estendersi anche oltre; dipende molto dai tempi della costituzione della newco". Non solo cig sul tavolo ...