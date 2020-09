Alitalia: commissario Leogrande convoca per domani sindacati (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande, secondo quanto si apprende, ha convocato per domani alle 15 tutte le sigle sindacali. Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Ilstraordinario diGiuseppe, secondo quanto si apprende, hato peralle 15 tutte le sigle sindacali.

Trasporto aereo: Zanella (Fi), chiusura rotte Alitalia su Malpensa è altro disastro del commissario Leogrande

Federica Zanella, deputata di Forza Italia eletta a Milano, dichiara in una nota: "Il governo, rispondendo a una interrogazione che ho ...

