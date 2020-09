Alex Fiumara, il paparazzo dei vip accusa Soleil Stasi: «Ci ha chiamati lei per farsi beccare con Andrea Iannone» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alex Fiumara, il paparazzo dei vip, accusa Soleil Stasi: «Ci ha chiamati lei per farsi beccare con Iannone». Questa estate Soleil Stasi e Andrea Iannone sono stati paparazzati insime... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020), ildei vip,: «Ci halei percon». Questa estatesono stati paparazzati insime...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Fiumara Alex Fiumara, il paparazzo dei vip accusa Soleil Stasi: «Ci ha chiamati lei per farsi beccare con Andrea Iannone» Leggo.it Soleil minaccia di lasciare Pomeriggio 5, d’Urso la zittisce: “Qua decido io”

Soleil Sorge è tornata nello studio di Pomeriggio 5 per affrontare il paparazzo Alex Fiumara. Tra i due c’è in corso una battaglia su chi sta mentendo a proposito della paparazzata su Soleil e Andrea ...

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso avvisa Soleil: “Qua non ci vieni più”

Barbara d'Urso si è arrabbiata con Soleil Sorge a Pomeriggio 5 che ha minacciato di interrompere il collegamento con lei.

Soleil Sorge è tornata nello studio di Pomeriggio 5 per affrontare il paparazzo Alex Fiumara. Tra i due c'è in corso una battaglia su chi sta mentendo a proposito della paparazzata su Soleil e Andrea ...