Alessia Messina pubblica le chat con Mario Balotelli | la storia è già finita FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’attaccanteè alla ricerca di una nuova squadra dopo la deludente esperienza con la maglia del Brescia. Il calciatore continua a confermarsi uno dei più importanti talenti italiani, purtroppo non è riuscito ad esprimersi al meglio con le Rondinelle. Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere per alcune situazione di gossip, il calciatore è spesso al centro delle copertine di gossip. L’ultimad’amore è stata con. “La gente non accetta un no come risposta? Perché? Perché continuano a parlare di te anche quando non c’entrano più nulla con te. Per popolarità?“, aveva tuonato il calciatore. La ragazza ha rispostondo i messaggi con ...