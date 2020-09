Alberto Angela | «L’Italia è il Paese con la maggiore biodiversità culturale del Pianeta»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) È appena cominciata la prima mostra on line che celebra il genio italiano e racconta la storia del nostro turismo: un viaggio in oltre cento anni da fare su www.mostrevirtuali.enit.it, si intitola Enit e l’Italia. Una gran bella storia. L’ha promossa l’Agenzia Nazionale del Turismo che ha aperto il proprio archivio e lo ha reso fruibile per la prima volta in assoluto in uno spazio espositivo digitale in 3D, offrendoci uno spaccato inedito sul nostro Paese.