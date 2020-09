Alan Friedman: "Stanotte Trump ha legittimato il suprematismo bianco e preparato i suoi squadristi" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stanotte Trump ha rifiutato di condannare i suprematisti bianchi, rivolgendosi così al gruppo estremista dei Proud Boys: «Stand back, stand by», ossia restate indietro, ma tenetevi pronti ad agire. Trump sta legittimando la violenza, sta preparando i suoi squadristi.— Alan Friedman (@AlanFriedmanit) September 30, 2020Non poteva passare inosservata e infatti così non è stato. Alla richiesta del moderatore Chris Wallace se si sentisse di condannare i suprematisti bianchi, Donald Trump ha risposto con un più che ambiguo “Stand back, stand by”, ossia “state indietro, state pronti”. Alan Friedman, giornalista e scrittore ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha rifiutato di condannare i suprematisti bianchi, rivolgendosi così al gruppo estremista dei Proud Boys: «Stand back, stand by», ossia restate indietro, ma tenetevi pronti ad agire.sta legittimando la violenza, sta preparando i.—(@it) September 30, 2020Non poteva passare inosservata e infatti così non è stato. Alla richiesta del moderatore Chris Wallace se si sentisse di condannare i suprematisti bianchi, Donaldha risposto con un più che ambiguo “Stand back, stand by”, ossia “state indietro, state pronti”., giornalista e scrittore ...

linetta53 : Se i finalisti di un “premio letterario “ sono Bianca Berlinguer, Alan Friedman, Carlo e Renzo Piano, Walter Veltro… - norupies : Ma Alan Friedman che fa il giornalista in Italia è come quei calciatori che vanno a giocare in Qatar? - chierotti : RT: Dopo l'arresto e il rinvio a giudizio per frode, Bannon si permette di minacciare la guerra civile per conto d… - MicheleAffidato : Carlo e Renzo Piano con 'Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza' (Feltrinelli) vincono la nona edizione del… - GuzzoRosanna : RT @alanfriedmanit: Onorato di essere fra i finalisti del premio Caccuri -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Friedman VIDEO | Alan Friedman finalista del premio Caccuri: ecco le sfide per l'Italia - DIRE.it Dire elezioni alla Casa Banca: Donald Trump vs JoeBiden … Speciale TGLA7 - Trump-Biden il duello TV - Questa sera

Alan Friedman contro Donald Trump: "E' scatenato, sa che è … sa che è 10 punti sotto Biden: incita la violenza e la … alimentava razzismo e violenza. Trump è un Presidente fuori legge … ...

La guerra Iran-Iraq e la memoria corta dell’Italia

Non molti se ne sono accorti, ma qualche giorno fa è stato il 40/o anniversario della guerra Iran-Iraq. Una guerra cominciata il 22 settembre 1980 con l’invasione dell’Iran da ...

Alan Friedman contro Donald Trump: "E' scatenato, sa che è … sa che è 10 punti sotto Biden: incita la violenza e la … alimentava razzismo e violenza. Trump è un Presidente fuori legge … ...Non molti se ne sono accorti, ma qualche giorno fa è stato il 40/o anniversario della guerra Iran-Iraq. Una guerra cominciata il 22 settembre 1980 con l’invasione dell’Iran da ...