Al via Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Piacenza, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Al via giovedì 29 ottobre 2020 a Piacenza Expo la terza edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, la più grande manifestazione europea specificamente dedicata al comparto. Per tre giorni il quartiere fieristico piacentino ospiterà su una superficie di 11 mila metri quadri gli oltre 140 espositori, comprendenti i principali player italiani (e tra i più importanti esteri) del settore, in qualità di costruttori di macchine, attrezzature, materiali e prodotti chimici, offrendo in tal modo ai visitatori della fiera una vetrina privilegiata sulle tecnologie più innovative applicate alla filiera del calcestruzzo che comprende anche la demolizione delle strutture in cemento armato, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. Gic, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Piacenza, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Al via giovedì 29 ottobre 2020 a Piacenza Expo la terza edizione del Gic, ledel, la più grande manifestazione europea specificamente dedicata al comparto. Per tre giorni il quartiere fieristico piacentino ospiterà su una superficie di 11 mila metri quadri gli oltre 140 espositori, comprendenti i principali player italiani (e tra i più importanti esteri) del settore, in qualità di costruttori di macchine, attrezzature, materiali e prodotti chimici, offrendo in tal modo ai visitatori della fiera una vetrina privilegiata sulle tecnologie più innovative applicate alla filiera delche comprende anche la demolizione delle strutture in cemento armato, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. Gic, ...

fisco24_info : Al via Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo : - TV7Benevento : Al via Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo... - Adnkronos : Al via #Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo - GIC_Gundam : Il live action su GUNDAM arriverà! - GIC_Gundam : GUNDAM RX-78 [Da sogno a realtà] by BIRCIDE (Il Paninaro) -

Ultime Notizie dalla rete : via Gic Al via Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo Adnkronos Al via Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo

Piacenza, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) – Al via giovedì 29 ottobre 2020 a Piacenza Expo la terza edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, la più grande manifestazione europea ...

Amica Io Donna Corriere della Sera Dove Viaggi DoveClub RCS Academy Guida Acquisti Style Piccoli Io e il mio bambino Living Abitare Oggi

Il mensile del Corriere della Sera, dedicato all'uomo e alle sue passioni: l'eleganza e i piaceri della vita. Tutto l'abbigliamento, dalle tendenze della moda alle raffinatezze del su misura, con ...

Piacenza, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) – Al via giovedì 29 ottobre 2020 a Piacenza Expo la terza edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, la più grande manifestazione europea ...Il mensile del Corriere della Sera, dedicato all'uomo e alle sue passioni: l'eleganza e i piaceri della vita. Tutto l'abbigliamento, dalle tendenze della moda alle raffinatezze del su misura, con ...