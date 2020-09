Aggressioni negli ospedali, Giuliano (Ugl): “Fornire ai lavoratori tutti gli strumenti per difendersi” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn recente studio ha portato alla luce un dato allarmante. Almeno 8 operatori sanitari su 10 hanno subito o assistito a un episodio di violenza o aggressione all’interno di strutture ospedaliere. “La sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro – commenta il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano – è un diritto per cui combatte strenuamente il nostro sindacato. Leggere questi numeri aiuta a capire come, nonostante l’inasprimento delle pene attraverso il recente varo della “legge antiviolenza” rivolta a chi commette atti di aggressione verso il personale sanitario, il problema, sull’intero suolo nazionale, continua a persistere.Chiediamo quindi che si introducano ulteriori misure per mettere in sicurezza chi sta lottando strenuamente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn recente studio ha portato alla luce un dato allarmante. Almeno 8 operatori sanitari su 10 hanno subito o assistito a un episodio di violenza o aggressione all’interno di struttureere. “La sicurezza deisul posto di lavoro – commenta il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca– è un diritto per cui combatte strenuamente il nostro sindacato. Leggere questi numeri aiuta a capire come, nonostante l’inasprimento delle pene attraverso il recente varo della “legge antiviolenza” rivolta a chi commette atti di aggressione verso il personale sanitario, il problema, sull’intero suolo nazionale, continua a persistere.Chiediamo quindi che si introducano ulteriori misure per mettere in sicurezza chi sta lottando strenuamente ...

Studio su un campione di 893 figure ospedaliere provenienti dalle principali Asst lombarde. Gli episodi di violenza sono prevalentemente di natura verbale, ma non mancano quelli di natura fisica ...

Guardia penitenziaria aggredita in carcere ad Ascoli. “Aggredito e colpito con violenza da un detenuto”

ASCOLI PICENO – Episodio di violenza, ieri, nel carcere di Ascoli Piceno, con un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria contuso che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo denuncia in un ...

