La querelle a distanza tra Adriana Volpe e Antonella Elia prosegue e, dopo le ultime accuse da parte dell'opinionista del Grande Fratello Vip, la conduttrice di Tv8 si è sentita in dovere di replicare via social. Antonella Elia aveva recentemente dichiarato di non voler avere alcun tipo di rapporto con Adriana Volpe, inserendola nella lista … L'articolo Adriana Volpe smaschera Antonella Elia: "Fasulla, ora racconto io la verità" proviene da www.meteoweek.com.

