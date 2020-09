Addio ad Anita Garibaldi Hibbert | pronipote dell’eroe che segnò il Risorgimento italiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set –è morta due giorni fa a Londra. Era ladell’Eroe dei Due Mondi e il suo nome, decisamente evocativo, non può che ricordarci la strenua lotta dei patrioti italiani durante il. A dare la notizia della scomparsa della discendente di Giuseppeè stata l’associazione ‘Varese per l’Italia 26 maggio 1859’. “Tramite l’associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859,partecipò all’imponente celebrazione del 150° anniversario della Battaglia di Biumo nel maggio del 2009, rimanendone visibilmente colpita ed entusiasticamente impressionata – ...

L'Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi, l'Associazione Mille donne per l'Italia, le amiche e gli amici della grande famiglia Garibaldina si stringono attorno alla Famiglia Garibaldi per la doloro ...