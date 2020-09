Addio a Quino | il fumettista argentino ' papà' di Mafalda

(Di mercoledì 30 settembre 2020) E' morto a 88 anni Joaquin Salvador Lavado , in arte, il celebrecreatore delle striscie di. Lo riferiscono fonti vicine alla famiglia dell'autore.è ...

Il cartoonist argentino Joaquín Salvador Lavado, noto in tutto il mondo come Quino e creatore del personaggio di Mafalda, è morto all’età di 88 anni. Figlio di immigrati spagnoli, Quino nacque nel 193 ...Quino è morto: è scomparso in queste ore il geniale fumettista argentino che ha creato Mafalda nel 1963. Aveva 88 anni: la sua storia ...