Aborto | la vicenda del feto sepolto col nome della madre senza il suo consenso è disumana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La notizia è drammaticamente nota. Una donna decide di interrompere una gravidanza, sceglie di non seppellire ile men che meno di vederne associata la sepoltura al. A distanza di mesi la scoperta: ilè stato seppellito nel cimitero romano di Prima Porta sotto una croce che reca il suoe il suo cog. Qualcosa evidentemente – anche se è troppo presto per identificare responsabilità – nel rapporto tra la struttura presso la quale ha proceduto all’interruzione di gravidanza, la Asl competente, il cimitero e l’Ama che ha poi proceduto alla sepoltura è andato storto. E, peraltro, è legittimo il sospetto che non si tratti neppure di un caso isolato. Lanel senso ...