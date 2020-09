Aborto, il caso del feto sepolto col nome della madre senza il suo consenso (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma caso di Aborto. Una donna ha deciso di interrompere la gravidanza tra la 20° e 28° settimana. Il feto è stato sepolto con il suo nome dall’ASL nel cimitero romano di Prima Porta. Quando una donna decide di interrompere la gravidanza viene posta di fronte ad una scelta: procedere alla sepoltura del feto autonomamente … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Romadi. Una donna ha deciso di interrompere la gravidanza tra la 20° e 28° settimana. Ilè statocon il suodall’ASL nel cimitero romano di Prima Porta. Quando una donna decide di interrompere la gravidanza viene posta di fronte ad una scelta: procedere alla sepoltura delautonomamente … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Aborto caso In Polonia l’aborto potrebbe diventare illegale anche in caso di malformazione del feto EuropaToday In Polonia l’estrema destra vuole vietare l’aborto anche in caso di malformazione del feto

In Polonia i diritti delle donne rischiano di restringersi ancora di più. Se la situazione sul tema aborto pareva già assai complessa, ora interviene anche il ricorso di oltre 100 parlamentari che chi ...

La sepoltura forzata dei feti è un attacco alla libertà di tutte le donne

Le donne che decidono o sono costrette ad abortire dopo la 20esima settimana non possono decidere cosa accadrà al feto ...

