A San Giovanni Valdarno venerdì 2 e sabato 3 ottobre la "Fiera del racconto" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è svolta questa mattina nell'Ex Sala Giunta del Comune di San Giovanni Valdarno la conferenza stampa di presentazione della Fiera del racconto a cui hanno preso parte il Sindaco di San Giovanni ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è svolta questa mattina nell'Ex Sala Giunta del Comune di Sanla conferenza stampa di presentazione delladela cui hanno preso parte il Sindaco di San...

SkyTG24 : Nato a San Giovanni di Stella, in provincia di Savona, il #25settembre 1896, #SandroPertini è diventato uno dei cap… - UffiziGalleries : Ultimi giorni per ammirare le #storiedipaginedipinte a #PalazzoPitti. Fino al #4ottobre Natività di San Giovanni B… - emergenzavvf : Prosegue da tre giorni l’intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio in una discarica all’aperto a San Giovanni… - stefanoroma27 : @icedry75 @RossellaRome @MrESTINZIONE No no è Roma, tangenziale est all'inizio lato San Giovanni. - HorecaNewsit : Torna a Sesto San Giovanni il Chocolate Show di Gelart -

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni San Giovanni, Valconca e Cattolica unite nel marketing per ottenere i fondi della legge 41 AltaRimini A Paupisi una mostra fotografica su San Pio

Dal 2 ottobre la parrocchia di Santa Maria del Bosco di Paupisi, retta da don Raffaele Pettenuzzo, accoglie la mostra fotografica su San Pio da Pietrelcina: una raccolta di immagini scattate da Elia S ...

Brindisi. Presentata la "NOTTE ROSA(TA)" evento promosso dal Distretto Urbano del Commercio “Brundisium”

il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, le Scuole Pie. Presso la sede di Via Bastioni Carlo V, il Prof. Massimo Guastella guiderà alla scoperta della collezione d’arte contemporanea della Camera di ...

Dal 2 ottobre la parrocchia di Santa Maria del Bosco di Paupisi, retta da don Raffaele Pettenuzzo, accoglie la mostra fotografica su San Pio da Pietrelcina: una raccolta di immagini scattate da Elia S ...il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, le Scuole Pie. Presso la sede di Via Bastioni Carlo V, il Prof. Massimo Guastella guiderà alla scoperta della collezione d’arte contemporanea della Camera di ...