A Roma il cimitero dei non nati, una mamma: perchè il mio nome sulla tomba? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una vicenda che desta scalpore, un cimitero per chi non nasce, e la rabbia di una donna che su quella tomba legge il suo nome cimitero feti Roma (Leggo)Marta mesi fa decide di non portare a termine la sua gravidanza. Una sua scelta, libera ed indiscutibile. Si rivolge ad un centro specializzato della capitale. Terminato l’intervento, le chiedono se vuole provvedere alla sepoltura del feto, ma la ragazza al momento è confusa, dubbiosa, e non lascia alcuna indicazione, per motivi suoi, per qualcosa di personale che non ritiene di rendere pubblico e di condividere con altre persone. Passano ancora dei mesi, e Marta continua ad avere dei dubbi circa quelle che le è capitato dopo l’intervento al centro specializzato. Cosi decide di contattare la struttura, ma le ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una vicenda che desta scalpore, unper chi non nasce, e la rabbia di una donna che su quellalegge il suofeti(Leggo)Marta mesi fa decide di non portare a termine la sua gravidanza. Una sua scelta, libera ed indiscutibile. Si rivolge ad un centro specializzato della capitale. Terminato l’intervento, le chiedono se vuole provvedere alla sepoltura del feto, ma la ragazza al momento è confusa, dubbiosa, e non lascia alcuna indicazione, per motivi suoi, per qualcosa di personale che non ritiene di rendere pubblico e di condividere con altre persone. Passano ancora dei mesi, e Marta continua ad avere dei dubbi circa quelle che le è capitato dopo l’intervento al centro specializzato. Cosi decide di contattare la struttura, ma le ...

katherynsdream : RT @Millazena: Oggi ho scoperto che a Roma seppelliscono in un cimitero tutti i feti abortiti, e ci mettono la croce con il nome della donn… - LESOVICI : RT @Battutesqualli4: Come devo prendere l’autobus per andare al cimitero di Roma? In faccia #battutesquallide #freddure #humor #battutepes… - Laurabolz : RT @boostap: la storia der cimitero dei feti a Roma è nova solo per chi non la sa, perché ar Laurentino 38 er cimitero dei feti ce sta dar… - BoxDiTesto : RT @Millazena: Oggi ho scoperto che a Roma seppelliscono in un cimitero tutti i feti abortiti, e ci mettono la croce con il nome della donn… - eli_exe : RT @Millazena: Oggi ho scoperto che a Roma seppelliscono in un cimitero tutti i feti abortiti, e ci mettono la croce con il nome della donn… -