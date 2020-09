A Parigi un aereo ha infranto la barriera del suono e il boato è stato scambiato per un’esplosione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Martedì, attorno a mezzogiorno, a Parigi è stata sentito un forte boato, scambiato all’inizio per un’esplosione, ma che invece era il suono prodotto da un caccia che aveva abbattuto la barriera del suono. A chiarirlo, pochi minuti dopo, è stata Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Martedì, attorno a mezzogiorno, aè stata sentito un forteall’inizio per un’esplosione, ma che invece era ilprodotto da un caccia che aveva abbattuto ladel. A chiarirlo, pochi minuti dopo, è stata

