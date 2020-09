50 Top pizza 2020: le migliori pizze d’Italia (Di mercoledì 30 settembre 2020) La migliore pizza al mondo si mangia a un passo dalla Reggia di Caserta: la fa Francesco Martucci de i Masanielli. Segue Pepe in Grani di Franco Pepe a Caiazzo (Caserta) e al terzo I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio (Verona). Sono loro i migliori in assoluto secondo i giudici di 50 Top Pizza: il campionato del mondo dedicato al piatto italiano più amato che ha appena svelato i vincitori in una presentazione in streaming condotta da Federico Quaranta. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 settembre 2020) La migliore pizza al mondo si mangia a un passo dalla Reggia di Caserta: la fa Francesco Martucci de i Masanielli. Segue Pepe in Grani di Franco Pepe a Caiazzo (Caserta) e al terzo I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio (Verona). Sono loro i migliori in assoluto secondo i giudici di 50 Top Pizza: il campionato del mondo dedicato al piatto italiano più amato che ha appena svelato i vincitori in una presentazione in streaming condotta da Federico Quaranta.

