Zaia: «I migranti non possono rifiutarsi di fare il tampone, è inaccettabile. Le regole si rispettano» (Di martedì 29 settembre 2020) «Scappano dalla morte e dalla fame, vengono in un Paese che vuole fare loro il tampone perché sta lottando contro una malattia e scappano perché non vogliono?». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta le proteste di un gruppo di richiedenti asilo (175 quelli ospitati nell’ex caserma Zanusso di Treviso). I richiedenti asilo non volevano sottoporsi al tampone per il Covid-19, dopo che gli operatori avevano riscontrato 5 positività tra i migranti ospitati. «Ma dove siamo finiti? Non esiste che vengono qui, chiedono ospitalità e ci spiegano come fare la sanità dopo che fuggono da Paesi dove non esiste nemmeno la sanità. Tutto quello che posso fare lo faccio. Non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) «Scappano dalla morte e dalla fame, vengono in un Paese che vuoleloro ilperché sta lottando contro una malattia e scappano perché non vogliono?». Così il presidente della Regione Veneto, Luca, commenta le proteste di un gruppo di richiedenti asilo (175 quelli ospitati nell’ex caserma Zanusso di Treviso). I richiedenti asilo non volevano sottoporsi alper il Covid-19, dopo che gli operatori avevano riscontrato 5 positività tra iospitati. «Ma dove siamo finiti? Non esiste che vengono qui, chiedono ospitalità e ci spiegano comela sanità dopo che fuggono da Paesi dove non esiste nemmeno la sanità. Tutto quello che possolo faccio. Non ...

