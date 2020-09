“You and me both” – il nuovo podcast di Hillary Clinton (Di martedì 29 settembre 2020) Cinque settimane prime delle elezioni presidenziali americane Hillary Clinton debutta con un nuovo podcast intitolato “You and me both”. La Clinton parlerà di politica, pandemia, cibo e amicizia. Il podcast sarà presentato in anteprima oggi, 29 settembre e sarà composto da 24 episodi. You and me both L’ex candidata democratica Hillary Clinton ha deciso di lanciare un nuovo podcast per discutere dei problemi che affliggono l’America, dalle questioni politiche, alla cultura fino alla pandemia di coronavirus. Il podcast intitolato “You and me both” è prodotto dalla società iHeartMedia ed è composto da 24 episodi. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020) Cinque settimane prime delle elezioni presidenziali americanedebutta con unintitolato “You and me both”. Laparlerà di politica, pandemia, cibo e amicizia. Ilsarà presentato in anteprima oggi, 29 settembre e sarà composto da 24 episodi. You and me both L’ex candidata democraticaha deciso di lanciare unper discutere dei problemi che affliggono l’America, dalle questioni politiche, alla cultura fino alla pandemia di coronavirus. Ilintitolato “You and me both” è prodotto dalla società iHeartMedia ed è composto da 24 episodi. ...

