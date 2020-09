Xbox Series X/S: Seagate presenta in dettaglio la scheda di espansione di memoria (Di martedì 29 settembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Seagate Technology oggi ha presentato ufficialmente la scheda di espansione di memorizzazione Seagate per Xbox Series X/S, che offre 1 TB di ulteriore spazio di memorizzazione esterna e garantisce un'esperienza di gioco semplificata, con le stesse prestazioni e velocità offerte dalle unità SSD interne delle console e dalla tecnologia Xbox Velocity Architecture.Progettata in collaborazione con Microsoft, la scheda di espansione Seagate per Xbox Series X/S è l'unico dispositivo di memorizzazione esterna che consente agli utenti di ottenere le stesse prestazioni fornite dalla tecnologia Xbox Velocity ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Attraverso un comunicato stampa,Technology oggi hato ufficialmente ladidi memorizzazioneperX/S, che offre 1 TB di ulteriore spazio di memorizzazione esterna e garantisce un'esperienza di gioco semplificata, con le stesse prestazioni e velocità offerte dalle unità SSD interne delle console e dalla tecnologiaVelocity Architecture.Progettata in collaborazione con Microsoft, ladiperX/S è l'unico dispositivo di memorizzazione esterna che consente agli utenti di ottenere le stesse prestazioni fornite dalla tecnologiaVelocity ...

