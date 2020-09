William e Harry, «una battaglia tra fratelli»: dentro lo scontro che ha deciso la Megxit (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo un’estate piena di libri bomba sulla royal family – primo fra tutti Finding Freedom, la biografia di Omid Scobie e Carolyn Durand sui Sussex – l’autunno inizierà con un nuovo volume che promette rivelazioni esplosive sulla rottura tra i fratelli William e Harry d’Inghilterra. Si tratta di Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, ultimo lavoro dello stimato scrittore britannico Robert Lacey, autore fra l’altro di una biografia di Elisabetta II e consulente della serie Netflix The Crown. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo un’estate piena di libri bomba sulla royal family – primo fra tutti Finding Freedom, la biografia di Omid Scobie e Carolyn Durand sui Sussex – l’autunno inizierà con un nuovo volume che promette rivelazioni esplosive sulla rottura tra i fratelli William e Harry d’Inghilterra. Si tratta di Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, ultimo lavoro dello stimato scrittore britannico Robert Lacey, autore fra l’altro di una biografia di Elisabetta II e consulente della serie Netflix The Crown.

