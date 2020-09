WhatsApp: come farlo rispondere da solo ai messaggi (Di martedì 29 settembre 2020) WhatsApp è una delle applicazioni più usate sugli smartphone. Non sempre abbiamo modo di rispondere così vi sveliamo come farlo fare a WhatsApp… La conoscono e la usano tutti, fu creata nel 2009 da Jan Koum di Kiev e da Brian Acton – due ex impiegati della società informatica Yahoo – e oggi, WhatsApp, è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020)è una delle applicazioni più usate sugli smartphone. Non sempre abbiamo modo dicosì vi sveliamofare a… La conoscono e la usano tutti, fu creata nel 2009 da Jan Koum di Kiev e da Brian Acton – due ex impiegati della società informatica Yahoo – e oggi,, è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

vivranda : Tra l'altro poi parliamo di whatsapp roba che ti intasa la memoria del cellulare non come telegram che resta tutto online lasciatemi sfogare - deppsauvage : non io che ho messo questa foto come profilo di whatsapp - danielyno : sapete come si disattiva la modalità 'finestre a comparsa' di alcune app (whatsapp e Telegram in primis) dalla MIUI… - MCilidonio : RT @Lorenzo82340329: Ormai uso Twitter come se fosse un gruppo whatsapp - TheQueenMab1 : RT @ValeLaQueen: Ho mandato whatsapp al pediatra (premetto che in 13 anni non l’ho mai disturbato per le stronzate) per avere info sul vacc… -