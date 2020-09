Werner da urlo | primo gol con il Chelsea – VIDEO

(Di martedì 29 settembre 2020) Timowhat a goal! pic.twitter.com/WecbISKAl8 — Khalid (@Khalz10I) September 29, 2020 Timoha realizzato un pregevole gol in EFL Cup contro il Tottenham: è ilcon la maglia delTimoha realizzato ilgol con la maglia del, dal suo addio al Lipsia, in occasione della sfida di EFL Cup contro il Tottenham. L’attaccante tedesco, al 19′ deltempo, ha sfruttato un’ottima giocata di Azpilicueta sulla destra, addomesticando e scaraventando il pallone alle spalle del portiere avversario. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Werner urlo

Il Liverpool ottiene la seconda vittoria in altrettante partite di Premier League grazie al 2-0 sul Chelsea, frutto dell'uno-due micidiale di Mané, in gol al 50' e al 54'. Vince in trasferta anche il ...